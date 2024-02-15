Омск-Информ
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·Общество

Такая возможность появится, если участвовать в социальной акции «Выбирай Россию».

Омичам предлагают участвовать в социальной акции «Выбирай Россию», благодаря которой они могут получить ценные подарки – пять квартир, пять автомобилей, пять призов по 1 млн рублей, а также 363 приза по 100 тыс. рублей.

Принять участие в активностях, предусмотренных положением акции, может любой житель Омской области, достигший 18 лет. Для этого нужно 15, 16 и 17 марта прийти в здание, где располагается избирательный участок, и заполнить заявку. Определять победителей будут четыре раза в день в эфире 12 канала с помощью генератора случайных чисел.

Акция проводится в рамках социального проекта «Россия – моя страна». Период ее проведения – с 22 января по 19 апреля 2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей пройдет 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП.

1679
·Общество

Такая возможность появится, если участвовать в социальной акции «Выбирай Россию».

Омичам предлагают участвовать в социальной акции «Выбирай Россию», благодаря которой они могут получить ценные подарки – пять квартир, пять автомобилей, пять призов по 1 млн рублей, а также 363 приза по 100 тыс. рублей.

Принять участие в активностях, предусмотренных положением акции, может любой житель Омской области, достигший 18 лет. Для этого нужно 15, 16 и 17 марта прийти в здание, где располагается избирательный участок, и заполнить заявку. Определять победителей будут четыре раза в день в эфире 12 канала с помощью генератора случайных чисел.

Акция проводится в рамках социального проекта «Россия – моя страна». Период ее проведения – с 22 января по 19 апреля 2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей пройдет 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП.

1679