Такая возможность появится, если участвовать в социальной акции «Выбирай Россию».

Такая возможность появится, если участвовать в социальной акции «Выбирай Россию».

Омичам предлагают участвовать в социальной акции «Выбирай Россию», благодаря которой они могут получить ценные подарки – пять квартир, пять автомобилей, пять призов по 1 млн рублей, а также 363 приза по 100 тыс. рублей.

Принять участие в активностях, предусмотренных положением акции, может любой житель Омской области, достигший 18 лет. Для этого нужно 15, 16 и 17 марта прийти в здание, где располагается избирательный участок, и заполнить заявку. Определять победителей будут четыре раза в день в эфире 12 канала с помощью генератора случайных чисел.

Акция проводится в рамках социального проекта «Россия – моя страна». Период ее проведения – с 22 января по 19 апреля 2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей пройдет 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП.