Горожане смогут не только пробовать свои силы, но и увидеть выступления профессионалов. Для соревнований нужен медицинский допуск.

Горожане смогут не только пробовать свои силы, но и увидеть выступления профессионалов. Для соревнований нужен медицинский допуск.

В министерстве спорта рассказали, что ждет омичей на праздновании Дня зимних видов спорта. Мероприятие пройдет в ближайшее воскресенье с 14:00 до 20:00 на территории старого кадетского корпуса (Ленина, 26).

На празднике выступят омские сноубордисты. Они также проведут соревнования по прыжкам с трамплина и джиббингу (скольжении на сноуборде по фигурам). Победителей ждут медали.

Для омичей в возрасте от 14 лет проведут турнир по хоккею на валенках. Команды должны состоять из пяти человек. Клюшки игрокам предоставят организаторы. Заявки на турнир принимаются до 16 февраля на электронную почту ffoo55@mail.ru. Телефон для справок: 8-968-101-84-96.

Еще один турнир будет по волейболу. Здесь игрокам должно быть не меньше 16 лет. Приглашаются также команды из четырех человек. Всем участникам понадобятся футбольные «шиповки» и легкие перчатки. Заявки принимаются до 18 февраля на электронную почту office@fvor.ru.

В этот день омичей ждут и другие зимние забавы, в том числе метание валенка, катание на хаски, керлинг, а также концертная программа, к которой уже начали готовить сцену.

Вход свободный. Участникам соревнований обязательно нужен медицинский допуск.