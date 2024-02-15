Подавляющее большинство горожан и не догадываются, что должны везти снег на полигон. «Полигоном» для них являются обочины дорог.

Подавляющее большинство горожан и не догадываются, что должны везти снег на полигон. «Полигоном» для них являются обочины дорог.

Обильные снегопады вновь актуализировали вопрос о том, куда вывозить снег. Если городские дорожники и их субподрядчики вывозят снег на свалки – они есть в каждом округе, то жители частного сектора предпочитают свозить снег туда, куда придется. Далеко не каждый нанимает грузовик, который повезет снег на полигон, где за этот самый снег еще и придется заплатить деньги.

Поэтому омичи вывозят снег на обочины дорог, пустыри или сталкивают его прямо на проезжую часть. Для этого используются даже мотовездеходы и другие приспособления, на которых можно перевезти снежные массы. Некоторые горожане свозят снег прямо в автомобильных прицепах и высыпают его на перекрестки дорог – такие случаи тоже есть.

А какое наказание грозит нерадивым горожанам? Как рассказали в департаменте контроля, за вывоз снега в неположенное место предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей. Но есть одно но – накажут лишь тех, чья личность установлена. Так, недавно выписали штраф омичам, которые как раз вывезли снег в неположенное место на автомобиле. По номеру машины установили личность владельца и так сумели его наказать. И работа в этом направлении будет продолжена.

А вот если снег из своего двора в корыте на дорогу вывозит условный «дядя Вася», то наказать его практически невозможно. Так как невозможно точно установить личность нарушителя. В таких случаях сотрудники департамента контроля ограничатся лишь предупреждением согласно ч. 3. ст. 32.2. КоАП Омской области. Тем не менее омичей, которые стали свидетелями вывоза снега в неположенное место, просят присылать фото и видео с нарушителями на почту департамента контроля dkr@admomsk.ru