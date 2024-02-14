Омск-Информ
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·Авто

Ограничения ввели, чтобы обезопасить жителей региона от возможных дорожно-транспортных происшествий.
Сегодня с 13:30 в Омской области ввели временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, негабаритных транспортных средств на участках некоторых автомобильных дорог.
Так, ограничения вводятся на трассе Тюмень – Омск с 375+805 по км 611+142; Омск – Новосибирск с 655+334 по км 947+666; Южный обход Омска с 781+525 по км 821+300; Черлакский тракт с 13+503 по км 192+857 в границах Омской области. Ориентировочное время окончания ограничения –19:00.
Как сообщили в МЧС, причиной стали неблагоприятные погодные условия. На трассах наблюдается снижение видимости, сильная низовая метель, ветер 25 м/с.
При чрезвычайных ситуациях, если вашей жизни угрожает опасность, звоните на единый телефон службы спасения 101 по мобильному, 01 по стационарному телефону.
·Авто

Ограничения ввели, чтобы обезопасить жителей региона от возможных дорожно-транспортных происшествий.
Сегодня с 13:30 в Омской области ввели временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, негабаритных транспортных средств на участках некоторых автомобильных дорог.
Так, ограничения вводятся на трассе Тюмень – Омск с 375+805 по км 611+142; Омск – Новосибирск с 655+334 по км 947+666; Южный обход Омска с 781+525 по км 821+300; Черлакский тракт с 13+503 по км 192+857 в границах Омской области. Ориентировочное время окончания ограничения –19:00.
Как сообщили в МЧС, причиной стали неблагоприятные погодные условия. На трассах наблюдается снижение видимости, сильная низовая метель, ветер 25 м/с.
При чрезвычайных ситуациях, если вашей жизни угрожает опасность, звоните на единый телефон службы спасения 101 по мобильному, 01 по стационарному телефону.