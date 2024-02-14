Ограничения ввели, чтобы обезопасить жителей региона от возможных дорожно-транспортных происшествий.

Ограничения ввели, чтобы обезопасить жителей региона от возможных дорожно-транспортных происшествий.

Сегодня с 13:30 в Омской области ввели временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, негабаритных транспортных средств на участках некоторых автомобильных дорог.

Так, ограничения вводятся на трассе Тюмень – Омск с 375+805 по км 611+142; Омск – Новосибирск с 655+334 по км 947+666; Южный обход Омска с 781+525 по км 821+300; Черлакский тракт с 13+503 по км 192+857 в границах Омской области. Ориентировочное время окончания ограничения –19:00.

Как сообщили в МЧС, причиной стали неблагоприятные погодные условия. На трассах наблюдается снижение видимости, сильная низовая метель, ветер 25 м/с.

При чрезвычайных ситуациях, если вашей жизни угрожает опасность, звоните на единый телефон службы спасения 101 по мобильному, 01 по стационарному телефону.