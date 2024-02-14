Омск-Информ
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·Общество

Остановка «Магазин» в Ленинском округе теперь стала носить название «Библиотека имени Зои Космодемьянской».

В Ленинском округе изменили название остановки «Магазин». Теперь остановочный пункт переименован в «Библиотеку имени Зои Космодемьянской».

– Переименование остановки инициировано омскими муниципальными библиотеками, в том числе и работниками библиотеки имени Зои Космодемьянской, которая расположена рядом. Депутаты Омского горсовета поддержали инициативу Постановлением № 470 от 31 января «Об изменении наименований остановочных пунктов «Магазин» в Ленинском округе Омска», – рассказали в пресс-службе мэрии города.

В ведомстве добавили, что переименование остановки будет напоминать омичам о подвиге юной разведчицы в годы Великой Отечественной войны.

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·Общество

Остановка «Магазин» в Ленинском округе теперь стала носить название «Библиотека имени Зои Космодемьянской».

В Ленинском округе изменили название остановки «Магазин». Теперь остановочный пункт переименован в «Библиотеку имени Зои Космодемьянской».

– Переименование остановки инициировано омскими муниципальными библиотеками, в том числе и работниками библиотеки имени Зои Космодемьянской, которая расположена рядом. Депутаты Омского горсовета поддержали инициативу Постановлением № 470 от 31 января «Об изменении наименований остановочных пунктов «Магазин» в Ленинском округе Омска», – рассказали в пресс-службе мэрии города.

В ведомстве добавили, что переименование остановки будет напоминать омичам о подвиге юной разведчицы в годы Великой Отечественной войны.

1478