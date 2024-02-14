Об этом в антимонопольную службу сообщила неравнодушная омичка. В УФАС сочли рекламу на документах недопустимой.

Об этом в антимонопольную службу сообщила неравнодушная омичка. В УФАС сочли рекламу на документах недопустимой.

Омское Управление Федеральной антимонопольной службы России запретило одной из омских управляющих компаний публиковать рекламу на платежных квитанциях. Дело возбудили после того, как в службу обратилась жительница многоэтажки в Советском округе. По ее свидетельству, УК размещала рекламу на документах с мая по декабрь прошлого года. Хотя предлагаемые услуги договор управления не предусматривает.

– Антимонопольный орган поддержал доводы заявителя о том, что размещение рекламы на платежных документах за жилое помещение и коммунальные услуги не допускается, – сообщила пресс-служба Омского УФАС России.

Распространяемую рекламу признали нарушающей федеральный закон о рекламе. Но к этому моменту распространившая ее управляющая компания нарушение устранила, поэтому антимонопольная служба не выдала ей предписание.