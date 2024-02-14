Это произойдет в рамках фестиваля уличного искусства. Локацию уже выбирают.

Это произойдет в рамках фестиваля уличного искусства. Локацию уже выбирают.

В июне в Омске стартует фестиваль уличного искусства «Стенограффия», поэтому на улицах города появятся около 100 новых граффити.

Художники уже готовят эскизы, а в Омске выбирают удобные локации. Чаще всего это бетонные заборы и торцевые стороны зданий. Как сообщают организаторы фестиваля, граффити будут не только на центральных улицах, но и в спальных районах. Чтобы город стал привлекательным для молодежи, акцент сделают на ярких работах.

Отметим, что в 2018 году художники «Стенограффии» уже были в Омске. Самыми известными работами стали «Робот» на проспекте Мира и «Богатырь» на улице Чокана Валиханова.