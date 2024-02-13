Омск-Информ
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·Общество

Деньги на ремонт распорядился выделить районам области губернатор Виталий Хоценко. Обновятся 50 сельских ДК.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился выделить муниципальным районам деньги из областного бюджета. Они пойдут на ремонт местных домов культуры.

– Всего в этом году обновим материально-техническую базу 50 домов культуры. Направим на эти цели более 35 млн рублей, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Ремонт ведется по федеральному проекту «Культура малой Родины». В прошлом году уже отремонтировали клуб в деревне Камышино Таврического района, а в Горьковском районном центре культуры заменили кровлю. Ее также отремонтировали в Исилькульском ДК, а помимо этого, там облицевали фасад, заменили окна и двери.

Также для сельских ДК закупаются новые кресла, одежда сцены, современное звуковое и световое оборудование. 

·Общество

Деньги на ремонт распорядился выделить районам области губернатор Виталий Хоценко. Обновятся 50 сельских ДК.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился выделить муниципальным районам деньги из областного бюджета. Они пойдут на ремонт местных домов культуры.

– Всего в этом году обновим материально-техническую базу 50 домов культуры. Направим на эти цели более 35 млн рублей, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Ремонт ведется по федеральному проекту «Культура малой Родины». В прошлом году уже отремонтировали клуб в деревне Камышино Таврического района, а в Горьковском районном центре культуры заменили кровлю. Ее также отремонтировали в Исилькульском ДК, а помимо этого, там облицевали фасад, заменили окна и двери.

Также для сельских ДК закупаются новые кресла, одежда сцены, современное звуковое и световое оборудование. 