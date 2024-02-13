Омич попал в больницу с ножевыми ранениями. В полиции он рассказал, что на него напали двое мужчин, но все оказалось не так.

Омич попал в больницу с ножевыми ранениями. В полиции он рассказал, что на него напали двое мужчин, но все оказалось не так.

Одновременно в отдел полиции № 5 и скорую медицинскую помощь поступили сообщения о причинении ножевого ранения 45-летнему омичу. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, инцидент произошел в многоэтажке на улице 2-я Ленинградская.

Изначально раненый заявил полицейским, что в квартиру ворвались двое непонятных людей и напали на него с ножом. Однако, когда один из следователей зашел на кухню, то в лотке для столовых приборов увидел нож со следами крови, к тому же пол в комнате был наскоро замыт.

Оказалось, что травмы мужчина получил от своей 42-летней сожительницы. Она призналась, что ударила ножом своего возлюбленного в область живота. Пара распивала спиртные напитки, а потом между ними произошел конфликт. Закончилась ссора поножовщиной.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Омичке грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее она уже была судима за аналогичный инцидент и кражу.