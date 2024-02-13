Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Праздник планируется на территории старого кадетского корпуса в ближайшее воскресенье.
На территории старого кадетского корпуса на Ленина начали монтировать сцену и готовить площадки ко Дню зимних видов спорта. Об этом сообщил глава регионального Минспорта Иван Колесник.
Напомним, День зимних видов спорта в Омске отпразднуют в воскресенье, 18 февраля. С 14:00 до 20:00 горожан приглашают принять участие в мастер-классах по керлингу, хоккею, фигурному катанию, биатлону и др.
Для участия в турнирах по хоккею в валенках и волейболу на снегу нужна предварительная регистрация. Заявки принимаются до 16 февраля на электронную почту ffoo55@mail.ru, телефон для справок 8-968-101-84-96.
·Культура/Афиша

Праздник планируется на территории старого кадетского корпуса в ближайшее воскресенье.
На территории старого кадетского корпуса на Ленина начали монтировать сцену и готовить площадки ко Дню зимних видов спорта. Об этом сообщил глава регионального Минспорта Иван Колесник.
Напомним, День зимних видов спорта в Омске отпразднуют в воскресенье, 18 февраля. С 14:00 до 20:00 горожан приглашают принять участие в мастер-классах по керлингу, хоккею, фигурному катанию, биатлону и др.
Для участия в турнирах по хоккею в валенках и волейболу на снегу нужна предварительная регистрация. Заявки принимаются до 16 февраля на электронную почту ffoo55@mail.ru, телефон для справок 8-968-101-84-96.