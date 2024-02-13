Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в феврале стали водитель-экспедитор, менеджер по продажам и логист.

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в феврале стали водитель-экспедитор, менеджер по продажам и логист.

Стал известен список самых высокооплачиваемых вакансий в Омской области в феврале. Больше всего – 220 тыс. рублей – готовы платить водителю-экспедитору. Претенденту на должность необходимо иметь права категории «С» и «Е» и стаж вождения минимум один год. Также работнику обещают ДМС и питание.

На втором месте оказалась должность менеджера по продажам, кооторому обещают платить 150 тыс. рублей. От кандидата требуется опыт работы в аналогичной должности от трех лет. Третье место заняла вакансия менеджера по логистике – на этой должности можно зарабатывать 100 тыс. рублей в месяц. Сотруднику обещают корпоративную мобильную связь.

Кроме того, в рейтинг вошли должности программиста «1С» и автослесаря по ремонту грузовой техники. Этим работникам готовы платить по 90 тыс. рублей, сообщают аналитики SuperJob.