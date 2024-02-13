По словам губернатора, чтобы модернизировать две омские ТЭЦ, нужно более 10 млрд рублей.

По словам губернатора, чтобы модернизировать две омские ТЭЦ, нужно более 10 млрд рублей.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко назвал сумму, необходимую для перевода двух омских ТЭЦ на газ. Ранее о такой возможности говорили в Совете Федерации. Но расходы на модернизацию ТЭЦ не назывались.

– Существенно решить проблему с выбросами и обеспечением безопасности теплоснабжения можно переводом на газ. Об этом говорят очень давно, но сегодня уже есть подвижки. Мы обсуждаем с Правительством РФ, «Интер РАО», чтобы модернизировать эти объекты. Это большие деньги, по предварительным расчетам, на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 нужно больше 10 млрд рублей, – сказал Хоценко в интервью ТАСС.

Также глава региона заявил, что на расширение магистральной системы, которое позволит дать больше газа Омской области, нужны десятки миллиардов рублей.

Что касается перевода омских ТЭЦ на газ, то ранее экс-директор ТГК-11 Виктор Гаак в комментарии РИА «Омск-информ» весьма скептически оценил эту идею. По мнению эксперта, омичи будут вынуждены заплатить за это из своего кармана, так как возрастут тарифы. Также Гаак заявил, что, возможно, проще построить новую ТЭЦ, чем переводить на газ существующие, которые скоро придется закрывать из-за ветхости.