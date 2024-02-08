Встреча прошла в формате «открытого диалога». Участие в разговоре принимал и сенатор от Омской области Иван Евстифеев.

Встреча прошла в формате «открытого диалога». Участие в разговоре принимал и сенатор от Омской области Иван Евстифеев.

В Совете Федерации состоялся «открытый диалог» спикера Валентины Матвиенко и российских сенаторов с вице-премьером РФ Александром Новаком. На встрече говорилось и о газификации регионов. Одним из участников беседы был сенатор от Омской области Иван Евстифеев.

– На сегодня по всей стране к газоснабжению подключено уже свыше 508 тысяч домовладений, в нашем регионе – более 8 тысяч, будем продолжать и дальше интенсифицировать эту значимую программу, в которую теперь включены и социальные объекты. Важно, что на федеральном уровне затронули ключевые для нашего региона вопросы – перевод двух наших ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на газ и потенциальную возможность сокращения сроков строительства магистрального газопровода для увеличения поставок газа в соседние регионы СФО, – прокомментировал «открытый диалог» министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко.

Министр также поблагодарил Евстифеева за то, что он достойно представляет в Совфеде интересы жителей региона.