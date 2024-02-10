По словам Виктора Гаака, перевод ТЭЦ на газ спровоцирует резкий рост тарифов на отопление. И вообще, проще построить новую ТЭЦ, чем «колдовать» со старыми.

По словам Виктора Гаака, перевод ТЭЦ на газ спровоцирует резкий рост тарифов на отопление. И вообще, проще построить новую ТЭЦ, чем «колдовать» со старыми.

На текущей неделе в Совете федерации обсуждали довольно узкую и специфическую тему – перевод омских ТЭЦ на газ. Разговоры об этом идут уже много лет, но за это время воз не сдвинулся с места – ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 как работали на угле, так и работают. При этом горожане постоянно жалуются на выбросы от ТЭЦ. А в минувшем декабре из-за аварии на ТЭЦ-5 сотни тысяч горожан мерзли две недели. Словом, объекты омской электроэнергетики нуждаются в модернизации. Только не так все просто. О «подводных камнях» перевода ТЭЦ на гааз рассказал экс-директор ТГК-11, профессор Виктор Гаак.

Эксперт назвал сразу несколько проблем, с которыми могут столкнуться омичи при переводе ТЭЦ на газ.

- Для того, чтобы перевести ТЭЦ на газ, нужно переводить по одному котлу в год. На ТЭЦ-5 – 9 котлов, на ТЭЦ-4 – шесть. То есть, это все растянется лет на 10, если еще брать изыскания, проектирование, - говорит Виктор Гаак. - Второе – это проблема с резервным топливом. Для газовых ТЭЦ это мазут. То есть, нужно еще строить огромные мазутохранилища. А где взять под них землю? Словом, проблем много.

Еще одна большая проблема – омским ТЭЦ может просто не хватить газа. Вернее, газ в стране есть, но мощность трубопроводов не позволит обеспечить им возросшие потребности региона. К слову, этот вопрос тоже обсуждали в Совфеде.

- Мощность существующих газопроводов не позволит обеспечить поставку в Омск того количество газа, которое потребуется. То есть, «Томсктрансгаз» и «Межрегионгаз» должны будут решить этот вопрос. Представьте, сколько нужно будет газа, если ТЭЦ-5 на максимуме нагрузки сжигает 12 тысяч тонн угля в сутки! Вопрос очень непростой, - отметил экс-руководитель ТГК-11.

Также Виктор Гаак задался вопросом: а нужно ли переводить ТЭЦ на газ, если эти самые ТЭЦ уже скоро сами придется закрывать из-за ветхости. Особенно это касается ТЭЦ-4 – она уже практически выработала свой ресурс, так как функционирует с 1965 года. ТЭЦ-5 тоже не новая – работает с 1980 года.

- А не проще ли тогда построить ТЭЦ-6, чем модернизировать ТЭЦ-4, которую через несколько лет все равно придется закрывать!? ТЭЦ-6 будет работать еще 50 лет и позволит сократить выбросы в северо-западном промузле, - отметил эксперт.

И главное. За перевод ТЭЦ на газ заплатят все омичи. По оценке Виктора Гаака, после перевода ТЭЦ на «голубое топливо» рост тарифов на тепло составит примерно 20 %. А на сколько подорожает вырабатываемая ТЭЦ электроэнергия, сложно даже предпоположить.

- ТЭЦ-5 дает тепло только для населения. Поэтому рост тарифа будет переложен на все население – 400 тысяч человек, получающих тепло от нее. Я не думаю, что государство это будет дотировать. Все равно населению придется заплатить за перевод на газ, - заключил эксперт.

Добавим, что несмотря на многочисленные разговоры, конкретных сроков перевода ТЭЦ на газ до сих пор нет. Станции как работали на экибастузском низкокалорийном угле, так и работают. К слову, именно ТЭЦ – крупнейший источник выбросов в городе. Поэтому решать эту проблему рано или поздно придется.