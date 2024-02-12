Сотрудники ТЭЦ внимательно осмотрели огромную трубу, с которой якобы упал кусок бетона, и выяснили, что это «чужой» кусок.

Сотрудники ТЭЦ внимательно осмотрели огромную трубу, с которой якобы упал кусок бетона, и выяснили, что это «чужой» кусок.

В ТГК-11 прокомментировали инцидент с куском бетона, который якобы выпал из трубы ТЭЦ-5 и сломал забор. Информация об этом на выходных появилась в соцсетях.

Как оказалось, сотрудники ТЭЦ серьезно отнеслись к информации и провели проверку. Они выяснили, что кусок бетона, скорее всего, не вылетал из трубы ТЭЦ.

– Сотрудниками станции проведен детальный анализ трубы – никаких повреждений не обнаружено. В настоящее время проводится более тщательный анализ информации, размещенной в социальных сетях. Представленный осколок бетона не имеет соответствующе окраски, – сообщили в пресс-службе ТГК-11.

Добавим, что омичи иронизируют по поводу того, что кусок, проломивший забор, имеет внеземное происхождение.