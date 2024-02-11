По некоторой информации, «бомбардировки» с трубы ТЭЦ-5 происходят не первый раз.

По некоторой информации, «бомбардировки» с трубы ТЭЦ-5 происходят не первый раз.

В минувшую пятницу, 9 февраля, с трубы ТЭЦ-5 упал кусок бетона. Соответствующий пост появился в паблике «ЧП Омск. Автор сообщения утверждает, что масса «снаряда» около 5 кг, и при падении он пробил забор из профнастила и разорвал другой забор из сетки-рабицы.

- И это уже не первый случай бомбардировки бетоном с трубы ТЭЦ-5. Высота трубы 277 м. Представьте, с какой силой он оттуда летел. Хорошо, что прилетел мимо, а на этом месте парковка для клиентов, - пишет омич.

Правда, комментаторы скептически отнеслись к тому, что даже такой кусок бетона мог пробить забор из профнастила так, как показано на фото. Также люди не очень верят в то, что этот кусок весит 5 кг.

- Это метеорит, – иронизирует один из комментаторов.

Автору поста предложили обратиться в правоохранительные органы.