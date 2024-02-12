О смерти мужчины сообщили в драматическом Лицейском театре. Его не стало на 65-м году жизни.

О смерти мужчины сообщили в драматическом Лицейском театре. Его не стало на 65-м году жизни.

В Омске скончался драматург и художник Валерий Мамонтов, также он известен под фамилией Степанов. О смерти деятеля искусств сообщили в драматическом Лицейском театре. Мамонтова не стало на 65-м году жизни.

– Его последняя работа как драматурга – участие в написании инсценировки к новому спектаклю «Мэри Поппинс», премьера которого состоится уже в мае. Кроме того, он художник-постановщик самого масштабного спектакля в истории Лицейского «Братья и сестры». Керамические фигурки, которые создавал Валерий Мамонтов, есть практически у каждого из нас. И все мы будем с теплом вспоминать этого доброго, улыбчивого человека, который с любовью подходил к любому своему делу, – отметили в театре.

В Лицейском театре Валерий Мамонтов был также соавтором инсценировок к спектаклям «Каштанка», и «Антон-богатырь и Василиса Ужасная».

Редакция РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и близким Валерия Мамонтова.