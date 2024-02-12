Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина лежал у обочины дороги с приступом эпилепсии. В таком состоянии его нашли сотрудники Росгвардии.

В Черлакском районе сотрудники Росгвардии помогли 40-летнему местному жителю. У него случился эпилептический приступ.

Трое росгвардейцев – Илья Лехмусара, Игорь Назаренко и Дмитрий Гордиенко нашли мужчину у обочины дороги. Он лежал без сознания с судорогами.

– Определив признаки эпилептического приступа, правоохранители незамедлительно приняли меры по оказанию доврачебной помощи и предотвращению возможных серьезных последствий. После чего росгвардейцы перенесли мужчину в патрульный автомобиль и контролировали его состояние до прибытия скорой медицинской помощи, – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области.

Сейчас сельчанин находится в больнице.

·Происшествия

Мужчина лежал у обочины дороги с приступом эпилепсии. В таком состоянии его нашли сотрудники Росгвардии.

В Черлакском районе сотрудники Росгвардии помогли 40-летнему местному жителю. У него случился эпилептический приступ.

Трое росгвардейцев – Илья Лехмусара, Игорь Назаренко и Дмитрий Гордиенко нашли мужчину у обочины дороги. Он лежал без сознания с судорогами.

– Определив признаки эпилептического приступа, правоохранители незамедлительно приняли меры по оказанию доврачебной помощи и предотвращению возможных серьезных последствий. После чего росгвардейцы перенесли мужчину в патрульный автомобиль и контролировали его состояние до прибытия скорой медицинской помощи, – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области.

Сейчас сельчанин находится в больнице.