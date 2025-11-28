Эпилепсия: где омичам получить помощь и поддержку специалистов?

В Омске специализированную помощь детям и взрослым уже более 10 лет оказывают в Центре неврологии и эпилепсии им. Св. Пантелеймона на базе «Евромеда».

Эпилепсия – одно из наиболее распространенных заболеваний нервной системы. По данным ВОЗ, ею страдают около 50 млн человек по всему миру. Точные механизмы развития болезни до конца не выяснены. Эпилепсия может возникнуть у человека любого возраста – как у взрослых, так и у новорожденных. Но если раньше этот диагноз считали неизлечимым, то сегодня медицина значительно продвинулась вперед: правильно подобранные препараты и комплексное лечение позволяют многим пациентам жить полноценной, свободной от приступов жизнью.

В Омске на базе Медицинского центра «Евромед» уже более 10 лет функционирует Центр неврологии и эпилепсии им. Св. Пантелеймона (далее – Центр), врачи которого оказывают специализированную помощь как детям, так и взрослым.

Причинами для обращения в Центр могут быть:

судорожные приступы – неясного происхождения, на фоне высокой температуры и т. д.;

потеря сознания без выявленной причины;

нарушения поведения пароксизмального характера;

задержка психоречевого развития неясного происхождения;

задержка речи у детей;

нарушения дыхания во сне;

нарушения сна;

приступы остановки дыхания при плаче у ребенка;

эпилепсия;

и другие признаки неврологических расстройств.

Центр обладает всеми основными современными способами диагностики и лечения эпилепсии. Здесь занимаются подбором противосудорожной терапии, отбором пациентов для хирургического лечения эпилепсии, стимуляцией блуждающего нерва. Также в Центре функционирует стационар кетогенной диеты.

Подобрать оптимальный вариант лечения при эпилепсии или опровергнуть этот диагноз можно с помощью ряда обследований. К наиболее распространенным и информативным относятся следующие их виды.

Видео-ЭЭГ-мониторинг – «золотой» стандарт диагностики.

Продолжительность данного исследования – от 2 часов до нескольких суток – определяет лечащий врач.

В Центре им. Св. Пантелеймона проводятся два вида видео-ЭЭГ-мониторинга:

- с использованием электродной системы, которая в виде шапочки надевается на голову пациента и подключается к медицинскому оборудованию;

- с применением хлорсеребряных электродов, которые специальной гипоаллергенной пастой клеятся на голову.

Второй вариант более продолжительный и информативный, используется в том числе для отбора пациентов и решения вопроса о хирургическом лечении эпилепсии.

МРТ головного мозга по эпилептическому протоколу на аппарате мощностью 3,0 Тесла.

По результатам такого исследования по запросу и/или необходимости можно провести дистанционный консилиум со специалистами г. Москвы при условии подтверждения эпилептогенного феномена на МРТ как причины эпилептических приступов. На таких консилиумах решается вопрос о возможном хирургическом лечении эпилепсии.

Операции проводятся в федеральных центрах Москвы и Новосибирска бесплатно в рамках программы оказания высокотехнологической медпомощи. После успешной операции через год пациенту может быть отменен первый противосудорожный препарат, еще через год – второй. После хирургического лечения пациенты могут жить без приступов и таблеток.

Кроме диагностических мероприятий, в Центре проводят и лечение эпилепсии, используя различные способы. К одному из них относится установка стимулятора блуждающего нерва – для пациентов, не имеющих показаний к хирургическому лечению.

Процедура заключается в проведении постоянной стимуляции блуждающего нерва. Таким образом, нерв, по которому информация поступает в головной мозг, окутывается электродом, через который из стимулятора, вшиваемого под кожу, «посылаются» противоэпилептические стимулы в головной мозг, что предупреждает развитие судорожного приступа. Врач – невролог-эпилептолог постепенно настраивает параметры стимуляции. Благодаря этому воздействию на организм припадки эпилепсии уменьшают свою интенсивность, а иногда и полностью прекращаются.

Также в Центре разрабатывают и применяют в лечении кетогенную диету (введение в кетоз).

Кетогенная диета – это разновидность альтернативного лечения эпилепсии, при котором используется диетотерапия с определенным соотношением между белками, жирами и углеводами. Этот инструмент имеет научное обоснование и огромное количество публикаций с примерами успешного лечения различных форм эпилепсии. Наиболее успешно диета применяется у детей дошкольного возраста. Для введения в состояние кетоза маленький пациент с родителем госпитализируется в стационар кетогенной диеты на 5 дней и далее после выписки в течение 3 месяцев находится под наблюдением команды врачей: диетолога и эпилептологов.

В настоящее время растет не только процент выздоровлений, но и, к сожалению, процент дебютов данного заболевания. Диагностика становится лучше, процесс лечения также улучшается. В лучшую сторону изменилось и соотношение между доказанными причинами эпилепсии и эпилепсией неизвестной этиологии – в этом также заключается суть работы Центра им. Св. Пантелеймона – находить первопричину и, отталкиваясь от нее, назначать грамотное и подходящее каждому индивидуальному случаю лечение.

Получить подробную информацию об услугах Центра неврологии и эпилепсии им. Св. Пантелеймона можно по тел. +7 (3812) 66-47-33.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данной статье, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».

ООО «МЦСМ «Евромед», лицензия Л041–00110–55/00573852 от 12 августа 2020 г.

Реклама. ООО МЦСМ «Евромед», ИНН 5504248024.