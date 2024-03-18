Диагностика во сне, лечение звуками, операции на блуждающем нерве – невролог «Евромеда» Ольга Шестакова рассказала, как определить и лечить эпилепсию.

Диагностика во сне, лечение звуками, операции на блуждающем нерве – невролог «Евромеда» Ольга Шестакова рассказала, как определить и лечить эпилепсию.

Эпилепсия – загадочная болезнь. Из глубины веков за ней тянутся различные мифы. Эпилепсию считали и проклятием, и наказанием, а еще называли «болезнью гениев». Точные причины возникновения заболевания не установлены до сих пор. Но известно главное – при грамотном подборе препаратов пациенты с эпилепсией в большинстве случаев могут избавиться от приступов и жить полноценной жизнью.

Обозреватель РИА «Омск-информ» встретился с заведующим Центром неврологии и эпилепсии имени Святого Пантелеймона клиники «Евромед» (далее – Центр неврологии и эпилепсии, Центр Св. Пантелеймона), врачом-неврологом, к. м. н. Ольгой Шестаковой. Она рассказала о современных способах диагностики и лечения неврологических заболеваний, в том числе эпилепсии, у детей и взрослых. Также врач пояснила, на какие странности в поведении малышей стоит обратить внимание и почему так важно вовремя найти своего врача и полностью ему доверять.

С легкой руки Митрополита

- Ольга Ильинична, это довольно необычно: в современной клинике, оснащенной новейшим и сложнейшим оборудованием, Центр неврологии и эпилепсии носит имя христианского великомученика и целителя Святого Пантелеймона. Что за этим стоит?

- В России немало похожих центров, и есть традиция, в силу специфики самого заболевания, называть их именами святых: многие святые страдали эпилепсией либо были причислены к лику святых и обладали даром исцеления. В Москве, к примеру, есть Институт детской неврологии и эпилепсии им. Святого Луки.

Святой Пантелеймон не обладал даром исцеления больных эпилепсией, однако сохранилось много достоверных историй о том, что он избавлял детей от различных болезней. Наш центр в момент открытия освящал Митрополит Омский и Таврический Владимир, он и предложил взять имя этого покровителя.

- Пациенты каких возрастов попадают к вам чаще?

- В основном наш Центр неврологии и эпилепсии ориентирован на детей и подростков. Но обследуем и взрослых, так как эпилепсия в разы чаще встречается у людей до 30 лет.

Болезнь «из ниоткуда»

- Какие виды неврологических заболеваний чаще всего встречаются у детей?

- Эпилепсия – не самое часто встречаемое неврологическое заболевание у детей. Чаще наблюдается общая задержка умственного или моторного развития, задержка речи. Могут быть нарушения поведения. Встречаются разные варианты сочетания проблем, в зависимости от этого определяется тяжесть заболевания и прогнозы.

Очень часто у детей наблюдаются различные навязчивые движения: тики, гиперкинезы, «моргашки», шмыганье носом, подергивания пальчиками или плечиками, ночной энурез (недержание мочи), синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).

Проблемы с речью – это не только задержки ее формирования, но и нарушение звукопроизношения – запинки, заикание. Все эти жалобы указывают на функциональные изменения со стороны нервной системы. Но, как правило, уже к периоду школьного возраста они проходят на фоне какой-то коррекции: медикаментозной терапии, занятий с нейропсихологами, логопедами. Способов достаточно много.

Также встречаются расстройства аутистического спектра. Очень часто эпилепсия сочетается с СДВГ или энурезом, с расстройствами аутистического спектра. То есть параллельно идут два заболевания: эпилепсия плюс что-то еще.

- Насколько распространена эпилепсия? Каковы ее основные причины?

- Эпилепсия является одним из самых распространенных неврологических заболеваний – ею страдает порядка 50* млн человек во всем мире. На сегодня у большинства больных эпилепсией любого возраста диагностируют доброкачественные формы заболевания, которые вылечиваются. Мы говорим о людях всех возрастов, которые имеют нормальный неврологический статус, высокий IQ, нормальное развитие и нормальный результат МРТ (изменений не видно). У них могут быть абсолютно разные формы эпилепсии. Причину болезни до сих пор никто не выяснил, а когда это случится, человек наверняка получит Нобелевскую премию.

У некоторых больных эпилепсией доказаны причины возникновения этого заболевания. Речь идет о последствиях перенесённых менингитов, энцефалитов, инсультов, травм головы. Также встречаются врожденные аномалии мозга, генетические мутации, сформировавшие какой-то синдром. Например, при синдроме Дауна в половине случаев есть и эпилепсия тоже. Или родился ребенок с перинатальной травмой, случилась гипоксия в родах и как следствие – эпилепсия.

- Играет ли роль наследственный фактор?

- Наследственный фактор очень спорный. Существует такое исследование, как полное секвенирование экзома — это тест для определения мутации генов. Когда мы можем найти редкую мутацию, видим, что в нее входит и эпилепсия. Но чаще всего мутацию мы находим в состоянии «denovo», что означает случайную мутацию у этого человека. Причины неизвестны.

«Замирашки» и «потеряшки»

- Какие симптомы эпилепсии можно заметить у совсем маленького ребенка, на что обязательно обращать внимание родителям?

- Сразу же надо бить тревогу, когда у ребенка происходит регресс развития! То есть никаких приступов нет, но родители видят, что нормально развивавшийся ребенок вдруг перестает переворачиваться, не берет игрушки, не отзывается на свое имя. Сначала начинается обратное развитие, потом – приступы. Под приступами подразумеваются любые повторяющиеся изменения в поведении или события.

- Например?

- Это может быть внезапный беспричинный плач, малыш не успокаивается, смотрит в одну точку, нет контакта с родителями. Должны насторожить любые «замирашки», то есть остановка деятельности. Вот он играет, играет и вдруг – замер, не отвечает на вопросы.

Конечно же, должны насторожить любые состояния, возникающие во время дневного или ночного сна: пробуждения, плач. Вот он куда-то бежит, рвется, при этом не контактирует с родителями. Я уже не говорю о явных приступах эпилепсии.

Или, к примеру, идет какая-то игровая деятельность, и вдруг ребенок затих, «потерялся». Родители говорят о «потерянном» взгляде. При этом есть и какой-то автоматизм. Ребенок почмокивает, высовывает язычок. Важно, что это не однократные, а именно повторяющиеся, похожие друг на друга действия. Эпилептические приступы всегда однотипны.

А бывает, что кто-то из взрослых, например, няня, воспитатель, учитель, говорит, что ребенок на занятиях внезапно «выключается», и при этом снижается успеваемость.

Симптомы могут быть разные – насчитывается больше 100 форм эпилепсии. Диагноз ставит врач после обследований, иногда очень сложных.

- А педиатр поймет, что с ребёнком что-то не так?

- Хороший педиатр, конечно, поймет и направит к детскому неврологу.

- А каковы последствия неврологических заболеваний для развития ребенка, если их не начать лечить вовремя?

- Наиболее часто случаются ошибки в отношении задержки речи у ребёнка. Многие педиатры и даже неврологи убеждают родителей, что ребёнок сам заговорит. Но, к сожалению, это крайне редко происходит без помощи специалистов. И если есть темповая задержка речи, ребёнок, конечно, заговорит, но будет нарушено произношение звуков. Здесь точно надо ребёнку помогать, заниматься с ним.

Что касается СДВГ, обязательно нужен нейропсихолог. Иначе ребёнок после первого класса останется на второй год: у него нормальный IQ, но он больше 10 минут спокойно сидеть за партой не может.

Если же мы говорим об эпилепсии, самоизлечения этого заболевания не бывает. Это точно! Чем дольше родители не будут принимать этот диагноз, тем чаще у ребёнка будут повторяться приступы и тем больше вероятность, что он уйдет в состояние фармакорезистентной эпилепсии. Это когда приступов много, упущено время, рецепторы ослабевают для назначения препаратов. И начинается: один препарат попили и бросили, приступы вернулись, второй препарат попробовали, бросили – процент выздоровления резко снижается. Обязательно надо четко следовать назначениям врача!

Диагностика во сне

- Какие виды диагностики используются для выявления неврологических проблем у детей в Центре неврологии и эпилепсии «Евромеда»?

- На сегодняшний день у нас применяются все основные виды диагностики и лечения эпилепсии. Базовое исследование для диагностики – это электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ), которая может быть нескольких видов. Самое короткое исследование длится 1 час, есть 2-6 часовой видео-ЭЭГ-мониторинг. Всё зависит от поставленной цели исследования. Обычно 2-3 часовой мониторинг со сном – это приличное по времени исследование.

Для более старших пациентов есть ночное исследование – взрослому человеку очень сложно днем глубоко уснуть.

Существует исследование, которое мы называем «поклейка»: электроды клеятся на голову по специальной схеме, индивидуально, в зависимости от изменений на МРТ. В момент этого исследования, а оно более глубокое, мы видим электрический потенциал, ловим его из самых глубин головного мозга. По результатам исследования мы видим, из каких отделов головного мозга исходят импульсы, сопоставляем информацию с изменениями на МРТ и решаем вопрос, а не подлежит ли пациент хирургическому лечению. Пациентов, которым рекомендованы операции, мы направляем в федеральные центры нейрохирургии. Взрослых – в Москву или Новосибирск, детей – в Новосибирск. Там пациенты по квотам получают высокотехнологичную помощь.

Видео-ЭЭГ-мониторинг с фазами сна проводится всем детям с задержками развития. Это может быть первым ответом на вопрос, в какую сторону диагностики двигаться дальше.

Еще один способ диагностики – полисомнография, то есть исследование пароксизмальных состояний во сне. С помощью полисомнографии определяется, эпилепсия у пациента или просто нарушение сна. Бывают снохождения, сноговорения, какие-то страхи во сне человек испытывает.

И, конечно, проводим МРТ головного мозга на аппарате экспертного класса мощностью 3,0 Тесла. Эти исследования обязательны для постановки диагноза «эпилепсия». Заболевание делится на две крупные формы: идиопатическую (когда по МРТ норма) и структурную, когда по МРТ – не норма. Таким образом, чтобы выставить диагноз «эпилепсия», нужно сделать обязательно: разные типы видео-ЭЭГ-мониторинга и МРТ головного мозга.

- Где проводятся оперативные вмешательства при эпилепсии?

- Хирургический способ лечения эпилепсии применяется и детям, и взрослым при условии, что не помогают противосудорожные препараты в течение 18 месяцев приема. Также операция проводится, если есть доказанные изменения на МРТ, которые можно устранить хирургическим путем, и выявлено, что эпилептический приступ имеет фокальное начало, то есть исходит из определённого полушария мозга.

Такие операции проводятся под нейрофизиологическим мониторингом: к концу операции пациента выводят из наркоза, он находится в сознании, ему задают вопросы, чтобы протестировать речь и понять, не задета ли речевая зона. Это делается для того, чтобы вовремя остановиться. После проведения операции, как правило, отменяются все противосудорожные препараты. Процент эффективности очень высокий!

На сегодняшний день хирургическое лечение эпилепсии в нашем регионе не проводится, но мы успешно направляем наших пациентов в федеральные центры.

- А какие виды лечения используются для детей с различными неврологическими заболеваниями, в том числе эпилепсией, в клинике «Евромед»?

- В мире существует четыре основных вида лечения эпилепсии: противосудорожная терапия, хирургическое лечение, VNS-терапия и кетогенная диета. Все эти способы тем или иным образом применяются для пациентов нашего Центра неврологии и эпилепсии.

- Противосудорожная терапия назначается врачом на приеме. Про операции Вы уже рассказали. А что такое VNS-терапия?

- VNS-терапия – это стимулятор блуждающего нерва. Маленький приборчик весом 40 г, который называется программатор, путем малоинвазивного вмешательства ставится в область сердца под левую веточку блуждающего нерва. У прибора есть два импульса, которые воздействуют на норадреналиновые рецепторы, что дает дополнительный противосудорожный эффект. Манипуляция проводится по квотам в Москве и Новосибирске, возможно лечение пациентов с 4-х лет и старше.

В нашей же клинике есть возможность наблюдать пациентов, которые прошли VNS-терапию в федеральных центрах. Это очень удобно для пациентов, им нет необходимости ехать в другой город. Через специальную программу мы можем корректировать настройки программатора до определенных значений по усмотрению лечащего врача. Пациент приходит к нам, мы считываем показатели прибора, они выводятся на экран ноутбука, и мы настраиваем каждому пациенту раз в 2 недели частоту магнита, электрического поля.

- Расскажите о кетогенной диете.

- Это практически ноу-хау: стационары кетогенной диеты существуют всего в нескольких городах России. Принцип лечения заключается в введении пациентов в состояние кетоза, то есть углеводного голодания клеток, что даем выраженный противосудорожный эффект. Терапия проводится по определённому протоколу в условиях стационара. Мы используем немецкий протокол. Питание по кетогенной диете помогает перестроить принцип получения энергии и обеспечить более стабильную работу мозга.

Пациента госпитализируют в кето-стационар на пять дней. Здесь проводится очень много обследований, но самое главное – это кето-кухня, где родители учатся готовить специальные блюда. Кстати, для кето-диеты очень много показаний помимо эпилепсии – аутизм, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и так далее.

Также у нас применяются другие способы лечения эпилепсии. В частности, слухотерапия, БОС-терапия, нейроакустическая стимуляция INTime и многое другое.

В нашем Центре Св. Пантелеймона помимо врачей-неврологов, эпилептологов работают дефектолог, нейропсихолог, логопеды, есть зал нейросенсорной реабилитации. Практически все, что существует в мире для лечения эпилепсии и многих других неврологических заболеваний, сегодня успешно применяется в «Евромеде». Этим наш Центр, и в целом Омск, отличаются от других клиник и городов России, потому что кроме Москвы только единицы могут предоставить такой полный спектр услуг.

Эпилепсия лечится!

- Какой важный совет Вы бы дали родителям детей с неврологическими проблемами?

- Врач не может выбрать себе пациента, а родитель может выбрать врача для своего ребенка. Успех лечения любого неврологического заболевания, на мой взгляд, заключается в том, чтобы «поймать» состояние доверия к своему врачу, выполнять все его рекомендации. Конечно же, необходимо любить своего ребёнка, верить в то, что ему точно станет лучше. Верить в то, что ваш врач все свои знания использует, чтобы помочь ребенку.

И еще такой тонкий момент. Один из моих учителей, профессор Константин Юрьевич Мухин, который стал продвигать эпилептологию в России с 2001 года, всегда говорил и говорит своим ученикам, что не надо оценивать пациентов по их поведению.

Если врач выставляет серьезный диагноз, нужно пациента всесторонне информировать, рассказать обо всем, что существует в мире и в России в плане диагностики и лечения. Иногда необходимо пройти очень дорогостоящую диагностику, но это важно сделать, причем на самом качественном оборудовании, чтобы узнать прогноз. Ведь бывает и так, что лечение бесполезно. Но если есть шанс, то родители должны сами принять решение, как им действовать, где найти средства. Есть различные фонды, квоты. Вариантов масса, главное – получить достоверный диагноз и иметь желание лечиться.

Эпилепсия лечится и обычно ничего ужасного за этим диагнозом не стоит.

*По данным ВОЗ

Центр неврологии и эпилепсии им. Св. Пантелеймона расположен на базе Детского «Евромеда» по адресу ул. Кемеровская, 13. Получить подробную информацию и записаться на прием можно по тел. 66-49-84.

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