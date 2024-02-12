Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Медсестра из Полтавского района не смогла пройти малое испытание навылет.
Омичка Марина Ниселевич покинула шоу «Выжить в Самарканде», которое показывается на телеканале ТНТ. Медсестра из Полтавского района не смогла пройти малое испытание навылет.
– Очень сложно было побороть свое волнение. Спешка привела к плохому результату. Я пришла на проект скромная, зажатая в своем собственном мире, удобная для всех. Но я поняла, что нужно отстаивать свои границы, что я умею это делать. Считаю,что это все было для меня во благо, – рассказала омичка.
Победа в малом испытании досталась Кристине Орловой. Игроки «звездной» команды расстроились, что омичка выбыла из шоу.
·Общество

Медсестра из Полтавского района не смогла пройти малое испытание навылет.
Омичка Марина Ниселевич покинула шоу «Выжить в Самарканде», которое показывается на телеканале ТНТ. Медсестра из Полтавского района не смогла пройти малое испытание навылет.
– Очень сложно было побороть свое волнение. Спешка привела к плохому результату. Я пришла на проект скромная, зажатая в своем собственном мире, удобная для всех. Но я поняла, что нужно отстаивать свои границы, что я умею это делать. Считаю,что это все было для меня во благо, – рассказала омичка.
Победа в малом испытании досталась Кристине Орловой. Игроки «звездной» команды расстроились, что омичка выбыла из шоу.