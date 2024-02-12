Профессор кафедры «Теоретическая электротехника» ОмГУПСа Александр Комяков считает, что престиж профессии учителя необходимо повышать.

Профессор кафедры «Теоретическая электротехника» ОмГУПСа Александр Комяков считает, что престиж профессии учителя необходимо повышать.

Одним из финалистов кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение» стал профессор кафедры «Теоретическая электротехника» ОмГУПСа Александр Комяков. Также он является начальником учебно-методического центра по энергосбережению.

– Работа в учебно-методическом центре предполагает решение множества взаимосвязанных задач: это взаимодействие с заказчиками, подготовка и согласование учебных программ, организация процесса обучения слушателей, привлечение преподавателей, в том числе из сторонних предприятий, – рассказал Комяков.

Омич решил принять участие в конкурсе, чтобы внести свой вклад в повышение эффективности и престижности науки и образования. Также он хочет помочь в развитии человеческого капитала и построении социально ориентированной экономики в стране.

– Необходимо опережающее развитие отрасли, начиная от школ и заканчивая вузами и научными организациями. В первую очередь это значительное увеличение финансирования сферы науки и образования, уход от системы подушевого финансирования. Необходимо любыми способами повышать престиж профессии учителя – сейчас ситуация далека от идеальной. Большим облегчением для отрасли станет снижение бюрократической нагрузки на педагогов, – отметил финалист конкурса.

Напомним, что финал кадрового проекта пройдет уже в этом месяце. Подобные проекты были запущены по всей стране по поручению президента Владимира Путина. Победители конкурса получат миллион рублей на обучение по управленческой тематике. Также их включат в резерв управленческих кадров Омской области, а все финалисты вступят в экспертный клуб под руководством губернатора Виталия Хоценко.