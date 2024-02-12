Профессор кафедры «Теоретическая электротехника» ОмГУПСа Александр Комяков считает, что престиж профессии учителя необходимо повышать.
Одним из финалистов кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение» стал профессор кафедры «Теоретическая электротехника» ОмГУПСа Александр Комяков. Также он является начальником учебно-методического центра по энергосбережению.
– Работа в учебно-методическом центре предполагает решение множества взаимосвязанных задач: это взаимодействие с заказчиками, подготовка и согласование учебных программ, организация процесса обучения слушателей, привлечение преподавателей, в том числе из сторонних предприятий, – рассказал Комяков.
Омич решил принять участие в конкурсе, чтобы внести свой вклад в повышение эффективности и престижности науки и образования. Также он хочет помочь в развитии человеческого капитала и построении социально ориентированной экономики в стране.
– Необходимо опережающее развитие отрасли, начиная от школ и заканчивая вузами и научными организациями. В первую очередь это значительное увеличение финансирования сферы науки и образования, уход от системы подушевого финансирования. Необходимо любыми способами повышать престиж профессии учителя – сейчас ситуация далека от идеальной. Большим облегчением для отрасли станет снижение бюрократической нагрузки на педагогов, – отметил финалист конкурса.
Напомним, что финал кадрового проекта пройдет уже в этом месяце. Подобные проекты были запущены по всей стране по поручению президента Владимира Путина. Победители конкурса получат миллион рублей на обучение по управленческой тематике. Также их включат в резерв управленческих кадров Омской области, а все финалисты вступят в экспертный клуб под руководством губернатора Виталия Хоценко.