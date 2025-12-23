Стало известно, сколько платных мест сократят в омских вузах

Данные привел депутат Госдумы Олег Смолин.

@smolinDuma

Федеральный закон об ограничении платного приема в вузах планирует принять Госдума. На прошлой неделе состоялось расширенное заседание комитета по науке и высшему образованию, где обсуждали это нововведение.

Свою позицию обозначил депутат Государственной думы РФ от Омской области Олег Смолин, который является противником этого закона. Он считает, что целый ряд специальностей, по которым ограничивают платный прием, вызывает серьезные вопросы.

– Например, ограничение платного приема на конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, нефтегазовое дело или горное дело. Не думаю, что сегодня у нас избыток специалистов по этим направлениям, – отметил Смолин.

Депутат сделал обзор по омских высшим учебным заведениям, ссылаясь на данные Омского совета ректоров.

ОмГУПС

На 20 % сокращается платный прием, запрет распространяется на специальности государственного и муниципального управления, а также экономической безопасности.

ОмГАУ

Предполагается сокращение платного приема в среднем тоже на 20 %, запрет действует на специальности по экономике и менеджменту.

СибАДИ

Платный прием предлагают сократить на 9 %.

СибГУФК

Предлагается отменить платный прием на связи с общественностью.

ОмГПУ

Закрыть платный прием на непедагогические специальности, в том числе менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление.

ОмГТУ

Сократить на 50 % прием на нефтегазовое дело.

Смолин отметил, что его в планах руководства вузов удивило.

– ОмГПУ был ориентирован на подготовку специалистов для сферы образования и социальной сферы в целом. ОмГАУ ориентировался не просто на подготовку экономистов, а экономистов для сельского хозяйства. Ну и, наконец, вызвавшее, пожалуй, у меня наибольшее удивление решение, это предложение сократить в ОмГТУ прием на подготовку кадров в нефтяной отрасли. Хотя все знают, что омский нефтекомбинат один из крупнейших в стране и что именно ОмГТУ очень тесно сотрудничает с ОНПЗ, – сказал депутат.

Есть и другая сторона вопроса: омским вузам будет еще труднее выполнять указ президента об оплате труда, если цифры ограничений на платный прием не изменятся. Коммерческий набор формирует в том числе и формирование зарплатного фонда.