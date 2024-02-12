Теперь посетители почты из сельских районов смогут заходить с компьютеров на различные социально значимые ресурсы.
В восьми районах Омской области завершили капитальный ремонт сельских почтовых отделений, проводившийся Почтой России.
– Во время ремонта обновили внутренние помещения и фасад, систему отопления, водо- и электроснабжения. Установили пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, а также оборудование для климатического контроля и кондиционирования. Новую технику для операторов подключили к каналам онлайн-связи, – сообщили в компании.
Пристальное внимание обращалось также на элементы доступной среды. На входе в отделения появились пандусы с поручнями, установлены кнопки для вызова сотрудников, а сами дверные проемы расширились.
Также сельчанам стали доступнее электронные услуги. В залах установлены компьютеры, с помощью которых клиенты могут попасть на различные социально значимые интернет-ресурсы и совершить необходимые действия.