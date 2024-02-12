Омск-Информ
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·Спорт

Лидером рейтинга является игрок СКА Александр Никишин. В сезоне 2022/2023 он набрал 55 очков. 
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал вторым российским защитником, который набрал 50 и более очков за один регулярный чемпионат. Лидером такого рейтинга является игрок СКА Александр Никишин. В сезоне 2022/2023 он набрал 55 очков. В текущем сезоне Никишин заработал 52 очка.
Отметим, что во время прошедшего матча между «Авангардом» и «Сибирью» Шарипзянов отдал три голевые передачи.
Среди защитников рекорд по очкам за один сезон регулярки принадлежит Крису Ли («Металлург») – он набрал 65 очков в сезоне 2016/2017.
·Спорт

Лидером рейтинга является игрок СКА Александр Никишин. В сезоне 2022/2023 он набрал 55 очков. 
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал вторым российским защитником, который набрал 50 и более очков за один регулярный чемпионат. Лидером такого рейтинга является игрок СКА Александр Никишин. В сезоне 2022/2023 он набрал 55 очков. В текущем сезоне Никишин заработал 52 очка.
Отметим, что во время прошедшего матча между «Авангардом» и «Сибирью» Шарипзянов отдал три голевые передачи.
Среди защитников рекорд по очкам за один сезон регулярки принадлежит Крису Ли («Металлург») – он набрал 65 очков в сезоне 2016/2017.