Проигрывая по ходу матча, «ястребы» перевернули его ход и за один только второй период забросили 5 шайб.

Проигрывая по ходу матча, «ястребы» перевернули его ход и за один только второй период забросили 5 шайб.

Домашнюю серию «Авангард» заканчивал матчем с соседями – новосибирской «Сибирью». Сегодняшнее событие подавалось именно как «соседский матч», а не дерби.

В холле «G-Drive Арены» вместе пританцовывали талисманы обеих команд – Ястреб и Снеговик, который приехал в Омск на метро. А объединял соседей финалист шоу «Голос» Антон Токарев, который пел вживую и играл на гитаре. В какой-то момент у Антона перестал работать микрофон, но талантливого исполнителя это не смутило. Он продолжил петь и без микрофона.

Теплая атмосфера также царила и во время автограф-сессии, в которой участвовали вратари «Авангарда» и «Сибири» Павел Хомченко и Денис Костин. Они сегодня не играли.

А вот игравший сегодня голкипер «Авангарда» Илья Проскуряков, который пропустил три гола в начале прошлого матча, и сегодня оказался в центре внимания уже на третьей минуте. Нападающий «Сибири» Михаил Назаров, который до этого не забивал 26 матчей за свою команду, послал шайбу в сторону ворот из своей зоны и не ожидал, что этот бросок будет голевым. Проскуряков в этот момент далеко выкатился и потерял свои ворота, пропустив эту нелепую шайбу.

Игроки и болельщики «Авангарда» были явно шокированы таким началом. Долгое время у «ястребов» не получалось отыграться. Сделать это они смогли только ближе к концу первого периода, когда Владимир Ткачев реализовал большинство.

Второй период начался еще более стремительно, чем первый. При игре в большинстве грубо ошибся капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов. Двое игроков «Сибири» выкатились на Проскурякова, и Артем Михеев поразил омские ворота. Но в следующем же большинстве Ткачев вновь сравнял счет.

А потом все перевернулось с ног на голову. Иван Николишин, Валентин Пьянов, Райан Спунер и Николай Прохоркин отправили во второй двадцатиминутке по шайбе в ворота «Сибири». Отметим, что Пьянов и Прохоркин еще недавно играли за «Сибирь». Их шайбы многочисленные фанаты новосибирской команды встретили неодобрительным гулом.

Третий период прошел гораздо спокойнее и ознаменовался лишь заброшенной шайбой молодого «ястреба» Ильи Рейнгардта. «Авангард» разгромил соседей со счетом 7:2, а Владимир Ткачев набрал 4 балла за результативность.

Стоит сказать, что завершался «соседский матч» скандированием «Мы – хозяева Сибири» и «волной», которой давно не было на омской арене.

Теперь «ястребы», продолжающие погоню за «Металлургом», проведут два матча на выезде. Они сыграют 13 февраля в Уфе с «Салаватом Юлаевым» и 15 февраля в Екатеринбурге с «Автомобилистом».