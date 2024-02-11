Снеговик смог сделать невозможное. Он сел в метро на неработающей станции в Новосибирске и вышел из него на неработающей станции в Омске.

Снеговик смог сделать невозможное. Он сел в метро на неработающей станции в Новосибирске и вышел из него на неработающей станции в Омске.

Весьма креативно подошли представители хоккейного клуба «Сибирь» к сегодняшнему матчу против «Авангарда».

Телеграм-канале «Сибири» появился весьма забавный ролик с участием талисмана новосибирского клуба - Снеговика. По задумке авторов, Снеговик идет от новой арене «Сибири» к станции метро «Спортивная, заходит внутрь, а потом выходит из подземного перехода уже на станции «Библиотека имени Пушкина» омского метро.

- Ну что, Снеговик сдела невозможное возможным. Приехал на метро из Новосибирска в Омск, - говорится в подписи к видео.

Кажется, снеговик при ыходи из омского метро сам удивился, что сделал невозможое возможным.

Напомним, что «Библиотека имени Пушкина» является единственной станцией омского метрополитена, которую достроили. Но метро так и не запустили, и, похоже, уже не запустят. А станцию «Спортивную» в Новосибирске обещали открыть в прошлом году, но этого до сих пор не произошло. Сроки постоянно сдвигаются, а поезда продолжают проезжать мимо.

Ранее сообщалось, что болельщики «Сибири» прямо на снегу рядом с «G-Drive Ареной» крупными буквами написали название любимой команды, которая сегодня сыграет с «Авангардом».