Недалеко от «G-Drive Арены» на снегу появилась надпись «Сибирь» крупными буквами. На сегодняшнем матче ожидается много болельщиков из Новосибирска.

Недалеко от «G-Drive Арены» на снегу появилась надпись «Сибирь» крупными буквами. На сегодняшнем матче ожидается много болельщиков из Новосибирска.

Накануне в Омск прибыли болельщики новосибирской хоккейной команды «Сибирь». Они сразу же обозначили свое присутствие здесь.

Недалеко от «G-Drive Арены» за бывшим гипермаркетом OBI крупными буквами появилась надпись «Сибирь», сделанная на снегу. Надпись хорошо видна из окон ближайшего дома. Соответствующее фото появилось в телеграм-канале новосибирского клуба.

Напомним, что сегодня в 17:00 начнется матч между «Авангардом» и «Сибирью». Болельщики из Новосибирска продолжают приезжать в Омск. Те из них, кто не прибыл вчера, сделают это сегодня. Ночью из Новосибирска отправились автобусы с фанатами, а некоторые любители хоккея в данный момент едут сюда на поезде. Болельщики «Сибири» говорят, что разместятся не только в гостевом секторе, но и в других частях омской арены.

Для новосибирской команды матч с «Авангардом» станет едва ли не решающим. «Сибирь» борется за попадание в плей-офф, но сейчас отстает от спасительного восьмого места на 2 очка, при том, что ближайшие соперники сыграли на матч меньше.