Илья Проскуряков не считает, что допустил грубую ошибку. Он рад, что партнеры отреагировали на сложившуюся ситуацию правильно.

Илья Проскуряков не считает, что допустил грубую ошибку. Он рад, что партнеры отреагировали на сложившуюся ситуацию правильно.

После сегодняшнего матча с «Сибирью», который «Авангард» выиграл со счетом 7:2, голкипер омской команды Илья Проскуряков рассказал, как пропустил курьезную шайбу в начале игры.

- Мне кажется, все видели. «Свечка» летела, был неожиданный отскок ото льда. Я просто не успел среагировать. Но это не главное. Главное, как мы отреагировали на сложившуюся ситуацию и с первым, и со вторым голом. Реагировали правильно и сразу же возвращались в игру. Потом уже не отпустили соперника. Никто в перерыве не заострял на этом внимание. Только первый период закончился, и счет был 1:1. Если бы это была грубая ошибка, тогда другое дело. А так всем было понятно, что произошло. Не было смысла это обсуждать. Мы сфокусировались на игре, - сказал Проскуряков.

Молодой нападающий «Авангарда» Илья Рейнгардт, который только вчера узнал, что будет играть против «Сибири», также сказал, что курьезная шайба в начале матча не выбила «ястребов» из колеи.

- Когда первая шайба залетела, все равно была уверенность в Илье. Там шайба отлетела ото льда, он ни в чем не виноват. После этого Илья нас много спасал, - отметил Рейнгард.

Также форвард, который сегодня забросил всего лишь свою вторую шайбу за «Авангард», описал свои эмоции.

- Когда забрасываешь шайбу, это ни с чем не сравнить. Сразу дрожь по телу. Сегодня я был немного посдержаннее, чем когда забивал первый свой гол, но дрожь присутствует, - говорит молодой хоккеист.

Также Илья Рейнгардт признался, что ему не удалось посмотреть игру команды «Омские Ястребы», за которую совсем недавно играл. Напомним, что «ястребы» сегодня выиграли у «Сибирских Снайперов» со счетом 8:4. Но Рейнгардт во время этой игры спал после раскатки и готовился к своему матчу.