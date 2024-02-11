Илья Проскуряков не считает, что допустил грубую ошибку. Он рад, что партнеры отреагировали на сложившуюся ситуацию правильно.
После сегодняшнего матча с «Сибирью», который «Авангард» выиграл со счетом 7:2, голкипер омской команды Илья Проскуряков рассказал, как пропустил курьезную шайбу в начале игры.
- Мне кажется, все видели. «Свечка» летела, был неожиданный отскок ото льда. Я просто не успел среагировать. Но это не главное. Главное, как мы отреагировали на сложившуюся ситуацию и с первым, и со вторым голом. Реагировали правильно и сразу же возвращались в игру. Потом уже не отпустили соперника. Никто в перерыве не заострял на этом внимание. Только первый период закончился, и счет был 1:1. Если бы это была грубая ошибка, тогда другое дело. А так всем было понятно, что произошло. Не было смысла это обсуждать. Мы сфокусировались на игре, - сказал Проскуряков.
Молодой нападающий «Авангарда» Илья Рейнгардт, который только вчера узнал, что будет играть против «Сибири», также сказал, что курьезная шайба в начале матча не выбила «ястребов» из колеи.
- Когда первая шайба залетела, все равно была уверенность в Илье. Там шайба отлетела ото льда, он ни в чем не виноват. После этого Илья нас много спасал, - отметил Рейнгард.
Также форвард, который сегодня забросил всего лишь свою вторую шайбу за «Авангард», описал свои эмоции.
- Когда забрасываешь шайбу, это ни с чем не сравнить. Сразу дрожь по телу. Сегодня я был немного посдержаннее, чем когда забивал первый свой гол, но дрожь присутствует, - говорит молодой хоккеист.
Также Илья Рейнгардт признался, что ему не удалось посмотреть игру команды «Омские Ястребы», за которую совсем недавно играл. Напомним, что «ястребы» сегодня выиграли у «Сибирских Снайперов» со счетом 8:4. Но Рейнгардт во время этой игры спал после раскатки и готовился к своему матчу.