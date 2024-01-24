«Ястребы» уверенно разобрались в гостях с непростым соперником. Но начиналось все непросто.

«Ястребы» уверенно разобрались в гостях с непростым соперником. Но начиналось все непросто.

Накануне «Авангард» завершил непростой выезд матчем в Череповце с «Северсталью». И смог уверенно победить.

В состав омской команды после болезни вернулся вратарь Илья Проскуряков. Нашлось место в основе и для молодого Ильи Рейнгардта.

Матч начался с гола нападающего «Северстали» Ивана Подшивалова. «Авангард» отыгрался только ближе к первому перерыву. Отличился Иван Игумнов. Дальше все было попроще. Томаш Юрчо подставил клюшку под бросок Дамира Шарипзянова, Рид Буше уверенно реализовал буллит. А в третьем периоде начатое довершили Райан Спунер, Николай Прохоркин и Валентин Пьянов. «Северсталь» довольствовалась лишь одной шайбой Руслана Абросимова.

«Авангард» победил со четом 6:2 и продолжил погоню за «Металлургом». Отставание снова сократилось до 1 очка.

Теперь «ястребы» сыграют в пятницу, 26 января, дома против «Ак Барса».