Омск-Информ
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·Политика

Вероятно, бывший заместитель директора по воспитательной работе Побочинской средней школы Одесского района Людмила Колковская тайно занималась бизнесом.

Депутат Побочинского сельского поселения Одесского района Людмила Колковская оказалась уволена по утрате доверия.  Сельский парламентарий потеряла должность заместителя директора местной школы по воспитательной работе 25 декабря прошлого года.

В Государственном реестре лиц, уволенных по этой статье, значится, что Колковская нарушила часть 4.2 статьи 12.1 ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и часть 7.1 статьи 40 ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Судя по всему, муниципальная служащая могла заниматься еще и предпринимательской деятельностью, что запрещено делать муниципальным служащим.

·Политика

Вероятно, бывший заместитель директора по воспитательной работе Побочинской средней школы Одесского района Людмила Колковская тайно занималась бизнесом.

Депутат Побочинского сельского поселения Одесского района Людмила Колковская оказалась уволена по утрате доверия.  Сельский парламентарий потеряла должность заместителя директора местной школы по воспитательной работе 25 декабря прошлого года.

В Государственном реестре лиц, уволенных по этой статье, значится, что Колковская нарушила часть 4.2 статьи 12.1 ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и часть 7.1 статьи 40 ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Судя по всему, муниципальная служащая могла заниматься еще и предпринимательской деятельностью, что запрещено делать муниципальным служащим.