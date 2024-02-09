В компании заверили, что заботятся о сотрудниках и в этом году повысили им зарплаты на 7,7 %.

В компании заверили, что заботятся о сотрудниках и в этом году повысили им зарплаты на 7,7 %.

В «Самокате» прокомментировали публичную жалобу курьеров на условия работы и недавнее уменьшение оплаты их труда. Как сообщает « Город55 », в компании заявили, что заботятся о сотрудниках.

– Самокат с вниманием относится к обратной связи, и для нас важно, чтобы привлекаемые к доставке курьеры получали справедливую оплату за свои услуги. Мы на связи с компаниями-партнерами и знаем, что в этом году в Омске была увеличена оплата за доставку в плохую погоду на 50 % по сравнению с прошлым годом, а также введена повышенная оплата за доставку в выходные дни», – рассказали в компании.

В «Самокате» отметили, что по сравнению с прошлым годом стоимость услуг курьеров на велосипеде выросла на 7,7 %. Сумму, однако, в компании не назвали. Тем временем курьеры продолжают жаловаться.

– Им еще ввели плату за аренду велосипеда, хотя велосипедом трудно назвать тот хлам, который предоставляет своим курьерам «Самокат», – рассказала омичка Анна, сын которой собирается увольняться из компании.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля за час работы велокурьерам платят 210 рублей вместо 230, а пешим – 170 рублей вместо 185. Снизилась и доплата за работу в выходные – с 30 до 20 рублей в час.