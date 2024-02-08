Сотрудники службы доставки «Самокат» пожаловались на урезание зарплаты.

Сотрудники службы доставки «Самокат» пожаловались на урезание зарплаты.

Омские сотрудники компании «Самокат» опубликовали открытое письмо, в котором рассказали о проблемах, с которыми они столкнулись. По их словам, с 1 февраля в компании понизились почасовые ставки. Для велокурьеров цена за час работы упала с 230 до 210 рублей, для пеших доставщиков – со 185 до 170 рублей. Снизилась и доплата за работу в выходные – с 30 до 20 рублей за час.

– Хотя сезон еще не закончился, да и погода оставляет желать лучшего. Нам так же, как и в другие месяцы зимы/осени, приходится ездить по нечищеным улицам по колено в снегу, в холода и в метели. Но руководство «Самоката», видимо, считает, что условия уже лучше, чем были в декабре и январе, поэтому можно срезать нам ставку, – отмечают работники.

Сотрудники компании считают, что вскоре Омск может столкнуться с нехваткой курьеров, поскольку многие не согласятся на такие условия.