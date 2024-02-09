Коммунальная авария скрывалась под слоем льда, который решили взломать только после того, как в него стали вмерзать машины.

Коммунальная авария скрывалась под слоем льда, который решили взломать только после того, как в него стали вмерзать машины.

Жильцы дома № 17 по улице Архиепископа Сильвестра, раскопали у себя во дворе гейзер с горячей водой. Они пожаловались в соцсетях на бездействие коммунальных служб.

– Всю зиму коммунальным службам не до устранения! Машины уже вмерзают в лед! – отметил автор поста.

В мэрии прокомментировали ситуацию. Чиновники сообщают, что сотрудники администрацией Ленинского округа и ресурсоснабжающих организаций («Тепловая компания», «Омскводоканал») на сегодня запланировали обследование сетей.