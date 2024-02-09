Омск-Информ
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·Политика

Руководить муниципалитетом следующие пять лет снова будет Михаил Болтрик.
Сегодня горьковские депутаты переизбрали главой района Михаила Болтрика. Об очередном сроке чиновника сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
– Михаил Юрьевич доложил об исполнении поручений, которые были даны в ходе моей предыдущей поездки в апреле прошлого года. Район развивается, ощущается хороший задел, – отметил глава региона в своем ТГ-канале.
Отметим, что Болтрик впервые стал главой Горьковского района в декабре 2018 года. Сегодня начался его второй срок.
·Политика

Руководить муниципалитетом следующие пять лет снова будет Михаил Болтрик.
Сегодня горьковские депутаты переизбрали главой района Михаила Болтрика. Об очередном сроке чиновника сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
– Михаил Юрьевич доложил об исполнении поручений, которые были даны в ходе моей предыдущей поездки в апреле прошлого года. Район развивается, ощущается хороший задел, – отметил глава региона в своем ТГ-канале.
Отметим, что Болтрик впервые стал главой Горьковского района в декабре 2018 года. Сегодня начался его второй срок.