Многие горожане поняли, что на шаттлах можно быстро и бесплатно добраться не на хоккей, а домой. Не нужно ждать маршрутку или толпиться в автобусе.

Многие горожане поняли, что на шаттлах можно быстро и бесплатно добраться не на хоккей, а домой. Не нужно ждать маршрутку или толпиться в автобусе.

Хитроумные омичи в дни проведения хоккейных матчей на «G-Drive Арене» используют бесплатный, быстрый и удобный способ добраться с работы домой. Горожане пользуются шаттлами, которые из всех концов города едут на Левый берег е в дни проведения хоккейных матчей.

Поскольку в шаттлах отсутствуют кондукторы, а проезд в них бесплатный, то омичи активно пользуются 20 автобусами не только для того, чтобы добраться до арены, но и чтобы доехать до дома. Так омичи, которые работают в центре города очень часто едут до 11 микрорайона. Правда, бывают казусы. Иногда омичи хотят выйти к примеру у кинотеатра «Маяковский», но шаттл там не останавливается. Омичи слезно просят водителя открыть двери. А при отказе это сделать искренне удивляются. Некоторым бедолагам приходится ехать на Левый берег, а оттуда возвращаться.

А после хоккея шаттлами очень часто пользуются омичи, которые стоят на разных остановках и не могут дождаться транспорта, чтобы уехать на окраины. Многие уже привыкли к тому, что их возят бесплатно.

Добавим, что в режиме шаттлов работают 20 муниципальных автобусов, которые «Газпром нефть» передала городу перед открытием «G-Drive Арены». В дни, когда нет матчей, автобусы курсируют по городским маршрутам, в дни проведения хоккейных матчей возят болельщиков.