Несколько дней назад силовики задержали и гендиректора этой компании. Их обвиняют в мошенничестве.

Несколько дней назад силовики задержали и гендиректора этой компании. Их обвиняют в мошенничестве.

В Омске задержали второго подозреваемого по уголовному делу о нарушении прав дольщиков. Соучредитель ООО «ГК «Энергосистемы» обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, в 2022 году Фонд защиты прав участников долевого строительства Омской области и ООО «ГК «Энергосистемы» заключили договор на строительство двух многоэтажек на улице 11-я Ремесленная. Фонд перевел на счета компании 94 млн рублей в качестве аванса.

– Вопреки условиям договора 51-летний директор ООО «ГК «Энергосистемы» и 45-летний соучредитель коммерческой структуры, руководствуясь корыстными мотивами, перечислили из аванса более 47 миллионов рублей на цели, не связанные с выполнением договора, в адрес нескольких организаций, в результате чего жилые дома в настоящее время не достроены, что привело к нарушению прав и законных интересов участников долевого строительства, – рассказали в Следственном комитете по Омской области.