Внедорожник TANK-300 2023 года выпуска хочет приобрести в лизинг санаторий «Коммунальник». За машину обещают 5 млн рублей.

Внедорожник TANK-300 2023 года выпуска хочет приобрести в лизинг санаторий «Коммунальник». За машину обещают 5 млн рублей.

Санаторий «Коммунальник», который расположен в селе Красноярка в Омском районе, хочет купить внедорожник TANK-300. Машину будут сдавать в лизинг. Об этом сообщается на сайте госзакупок. За автомобиль обещают заплатить 4,9 млн рублей.

Сначала внедорожник должен купить лизингодатель, а потом он должен передать его санаторию. Аванс будет составлять 30 % от суммы контракта. Срок лизинга – 12 месяцев.

TANK-300 – пятиместный автомобиль 2023 года выпуска. Водительское сиденье машины обладает функцией массажа. Кроме того, во внедорожнике есть система помощи при экстренном торможении, интеллектуальный круиз-ассистент, двухзонный климат-контроль, акустическая система, а также столик для пикника.