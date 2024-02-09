До конца года нужно будет охранять четыре объекта. За это обещают заплатить почти 5 млн рублей.

До конца года нужно будет охранять четыре объекта. За это обещают заплатить почти 5 млн рублей.

В Омске ищут компанию, которая будет охранять исторические архивы. Аукцион объявило бюджетное учреждение «Исторический архив Омской области». За это обещают заплатить 4,7 млн рублей.

Охранникам придется отработать 36 тыс. часов с 1 марта по 25 декабря. Они должны сторожить четыре объекта, а также следить за пропускным режимом. Три объекта расположены на улицах Третьяковская, Красный Путь, Певцова и Иртышская Набережная, еще один – в Таре на улице Ленина.

У охранников должен быть опрятный внешний вид, а из качеств – внимательность и вежливость.