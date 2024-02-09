Омск-Информ
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·Общество

Оказалось, что автобусы № 109 не соблюдают свое расписание. Это вызвало недовольство омичей. Началась проверка.

Прокуратура нашла нарушения в деятельности МП Омска «Пассажирское предприятие № 8». Организация, которая занимается регулярными перевозками по регулируемым тарифам в городе, не соблюдало расписание автобусов № 109. Из-за этого на остановках началось большое скопление людей. Это вызывало их массовое недовольство.

– По результатам проверки прокурор Советского округа Омска вынес постановления о возбуждении в отношении МП Омска «ПП № 8» трех дел об административных правонарушениях по статьям «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Проблему будет контролировать надзорное ведомство.

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·Общество

Оказалось, что автобусы № 109 не соблюдают свое расписание. Это вызвало недовольство омичей. Началась проверка.

Прокуратура нашла нарушения в деятельности МП Омска «Пассажирское предприятие № 8». Организация, которая занимается регулярными перевозками по регулируемым тарифам в городе, не соблюдало расписание автобусов № 109. Из-за этого на остановках началось большое скопление людей. Это вызывало их массовое недовольство.

– По результатам проверки прокурор Советского округа Омска вынес постановления о возбуждении в отношении МП Омска «ПП № 8» трех дел об административных правонарушениях по статьям «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Проблему будет контролировать надзорное ведомство.

1197