Комментатор Дмитрий Губерниев призвал руководство воздушной гавани не наказывать работницу, поведение которой ему не понравилось.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев продолжает общаться с представителями Омского аэропорта через медийное пространство. Он отреагировал на комментарий аэропорта на его недовольство отсутствием тележек для багажа и поведением одной из сотрудниц. Он призвал руководство воздушной гавани не наказывать работницу.
– Внимание, не надо наказывать тетеньку, она не виновата!!! Опять стрелочника нашли… Бюрократы… Внутреннее расследование для галочки не выход… Думайте о людях, руководство Омского аэропорта….Пассажирам с багажом нужны тележки… Фигли непонятного??? (орф. и пункт. автора), – отметил Губерниев в своем телеграм-канале.
Напомним, что сегодня Губерниев приехал в Омск и возмутился, что ему пришлось тащить свой багаж самому – в аэропорту нет специальных тележек. В воздушной гавани объяснили это инфраструктурными ограничениями.