Доктор педагогических наук Игорь Лысаковский проработал в университете 57 лет.

Доктор педагогических наук Игорь Лысаковский проработал в университете 57 лет.

В Омске скончался доктор педагогических наук, профессор СибГУФК, мастер спорта СССР по легкой атлетике Игорь Лысаковский. Его не стало на 87-м году жизни. О смерти омича сообщили в СибГУФКе.

– Под руководством профессора Лысаковского подготовлена целая плеяда талантливых спортсменов и молодых ученых. В сердцах коллег и студентов разных поколей нашего вуза Игорь Трофимович останется как профессионал с большой буквы, человек высокой внутренней культуры, Учитель, – отметили в вузе.

В 1962 году Лысаковский окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт по специальности «Автомобильный транспорт». В СибГУФКе он проработал 57 лет.

Прощание с профессором пройдет 10 февраля в 13:00 в зале прощаний на улице Олега Кошевого, 94.

Редакция РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родственникам и близким Игоря Лысаковского.