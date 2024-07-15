Студенты смогут учиться там не раньше 2025 года.

Департамент архитектуры и градостроительства Омска выдал разрешение на реконструкцию учебного корпуса СибГУФКа. Как сообщает «Единый заказчик в сфере строительства», в здании на Ленина кроме аудиторий появятся залы бокса, гимнастики, единоборств и фехтования, а также тренерские комнаты и другие помещения. Одновременно там смогут обучаться более 100 человек.

Отметим, что здание учебного корпуса построили в 1933 году. С 2012 года оно не эксплуатируется в связи с аварийным состоянием.

На территории университета также возводят новый крытый каток. Завершить строительство обоих зданий планируется в 2025 году.