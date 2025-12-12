На большом экране: омичам показали фильм о главном спортивном вузе Сибири

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта ярко отпраздновал 75-летие.

фото СибГУФК

В 2025 году спортивная общественность отметила юбилей родной для многих аlma mater – 75 лет исполнилось Сибирскому государственному университету физической культуры и спорта. Основные торжества уже состоялись, в канун новогодних праздников выпустили фильм о вузе «ОГИФК – СибГАФК – СибГУФК». Премьера его состоялась на большом экране – в кинотеатре «Атриум».

Как рассказали авторы фильма (в творческую группу вошли представители вуза и «12 канала»), интервью и видео получилось так много, что далеко не все вошло в итоговую версию. Зато архив пополнился новыми материалами, которые будут использоваться в дальнейшем.

«Дело ваших рук»

На сеанс пришли легенды российского спорта, спортсмены и тренеры, преподаватели, медики, ученые, ветераны вуза.

– Я очень рад видеть сегодня в этом зале всех вас, прежде всего наших ветеранов, о которых в большей степени и снят этот фильм. Не устаю повторять и сделаю это еще раз: все то, что сегодня имеем мы, это, в хорошем смысле этого слова, дело ваших рук, – сказал перед началом показа ректор СибГУФКа Олег Шалаев.

фото СибГУФК

Фильм по своей структуре разбит на десятилетия, в каждом – свои достижения и громкие имена. Точкой отсчета истории вуза считается 27 апреля 1950 года, когда был издан приказ Комитета по физической культуре и спорту Российской Федерации о реорганизации Омского техникума физической культуры в Омский государственный институт физической культуры.

Для Омской области это было событием, спортивный вуз в регионе означал, что в развитие спорта, подготовку специалистов в этой сфере и популяризацию активного образа жизни омичи готовы были вложить все силы. Готовить не только высококлассных спортсменов, но и тренеров, организаторов мероприятий, ученых в области изучения человеческих возможностей.

Новое учебное заведение высшего звена возглавил Виктор Головлев, у истоков стояли кандидат биологических наук Дмитрий Донской, который внес большой вклад в разработки теоретических основ техники лыжного хода, а кандидат педагогических наук Георгий Деметер считался передовым специалистом в области истории и социологии физической культуры и спорта. Воспитывал студентов преподаватель, специалист по легкой атлетике Вадим Запорожанов. Научную лабораторию создал на кафедре физиологии легенда вуза Игорь Мануйлов.

фото СибГУФК

Шаги истории

В 1960-е – это годы становления, в 1964 году в эксплуатацию был введен новый учебный корпус института. Открывается заочная школа тренеров, впервые именно в Омске появилась самостоятельная кафедра велоспорта. 1970-е – годы развития и настоящего прорыва. В 1974 году был запущен первый 50-метровый бассейн, где было подготовлено много мастеров спорта международного класса. Благодаря науке внедрили в подготовку спортсменов более быстрое и своевременное развитие физических качеств, двигательных навыков, функциональных двигательных способностей. И отсюда шел прогресс, который хорошо показала художественная и спортивная гимнастика, спортивная аэробика.

Построен легкоатлетический манеж, бассейн «Альбатрос», лыжная база, тренажерный зал с зимним садом. Вуз – организатор областных сельских спортивных праздников «Королева спорта» и «Праздник Севера».

От спорта массового к спорту высших достижений: в историю мирового спорта были вписаны имена выпускников. 1980-е годы называют временем расцвета. Умножается копилка олимпийских наград в боксе, велоспорте, биатлоне и лыжных гонках.

1990-е годы для вуза были временем преодолений, но именно в эти годы Омский институт физкультуры стал академией. Создается Сибирская олимпийская академия, Сибирская ассоциация физкультурного образования, открывается училище олимпийского резерва. По сути, учреждение становится главным центром по развитию физической культуры и спорта в Сибирском регионе.

В 2000-е годы происходят структурные изменения, расширяется перечень специальностей подготовки, идет работа по оснащению учебного процесса современным оборудованием.

Яркими событиями последующего десятилетия стали зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи. Омск становится центром подготовки волонтеров Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.

В 2016 году ректором СибГУФКа стал и работает сейчас Олег Шалаев, а сибирский спортивный вуз продолжает подготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта, создает современные технологии для практики спорта высших достижений, оздоровительной физической культуры, рекреации и реабилитации.

фото СибГУФК

Олимпийское золото

СибГУФК воспитал плеяду олимпийских чемпионов, наибольших успехов в спорте добился Александр Карелин, завоевавший свою первую из трех золотых медалей в классической греко-римской борьбе на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, затем были Олимпиады в Атланте в 1996 году, Сиднее в 2000 году. Двукратными чемпионами Игр стали биатлонист Виктор Маматов в Скво-Вэлли в 1960 году и в 1972-м в Саппоро. Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко – в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине.

Евгения Канаева – одна из самых титулованных спортсменок в истории художественной гимнастики, золото Олимпиад 2008 года в Пекине и в 2012 году в Лондоне тоже принадлежит ей. Двукратной олимпийской чемпионкой Токио-2020 по стрельбе стала Виталина Бацарашкина. Лучшим фехтовальщиком дважды стал Григорий Кириенко – в Барселоне в 1992 году и в Атланте в 1998 году.

На их примере воспитывают будущих чемпионов сегодня в СибГУФке, для студентов будут организованы показы фильма в университете, а сама лента совсем скоро появится в социальных сетях вуза. А впереди – следующее десятилетие, одно из пожеланий будущим авторам высказала ветеран СибГУФКа и герой фильма Надежда Еременко, она предложила раскрыть тему спортивных династий. На показе присутствовал Дмитрий Крикорьянц – представитель династии известных омских спортсменов-фехтовальщиков.

фото СибГУФК

Благодарили зрители – бывшие студенты – авторов за возможность увидеть своих преподавателей, пусть вуз был окончен много лет назад.

– Вот честно, вы подарили такой незабываемый день. Спасибо вам большое! И то, что мы вспомнили тех, кого уже с нами нет, к сожалению, и то, что наша история – она действительно великая, и нам есть чем гордиться, – говорили они.

Добавим, что творческим коллективом по созданию фильма руководил Игорь Абраменко, режиссер – Степан Кошкарев.