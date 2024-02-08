Омск-Информ
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·Происшествия

Также пришлось задержать рейсы из Омска в Москву и Казахстан. 
Вчера вечером пассажиров и сотрудников Омского аэропорта экстренно эвакуировали. По информации телеграм-канала Mash, в полицию поступило сообщение о минировании. Оно оказалось ложным.
– Возможно, это связано с тем, что сегодня Такер Карлсон получил приглашение от губернатора области посетить Сибирь. В связи с этим украинские телефонные террористы атаковали авиагавань звонками о ложном взрывном устройстве, чтобы сорвать приезд западного журналиста, – сообщил источник издания.
Также были задержаны рейсы из Омска в Москву и Казахстан. Пока силовики обыскивали аэропорт, люди грелись в автобусах.
·Происшествия

Также пришлось задержать рейсы из Омска в Москву и Казахстан. 
Вчера вечером пассажиров и сотрудников Омского аэропорта экстренно эвакуировали. По информации телеграм-канала Mash, в полицию поступило сообщение о минировании. Оно оказалось ложным.
– Возможно, это связано с тем, что сегодня Такер Карлсон получил приглашение от губернатора области посетить Сибирь. В связи с этим украинские телефонные террористы атаковали авиагавань звонками о ложном взрывном устройстве, чтобы сорвать приезд западного журналиста, – сообщил источник издания.
Также были задержаны рейсы из Омска в Москву и Казахстан. Пока силовики обыскивали аэропорт, люди грелись в автобусах.