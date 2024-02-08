Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Инвесторов, которые бы возвели домики для отдыха на природе, пока ищут.
До конца 2024 году в Омской области возведут 112 новых домиков для глэмпингов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Доме журналистов рассказала замминистра культуры Светлана Бакулина.
– Они появятся на базе активного отдыха «Владимиростров» в Омском районе, глэмпинг «На полях» в селе Розовка, расширится глэмпинг в комплексе «Зеленое небо» на территории базы отдыха им. А. И. Покрышкина. Появятся также мобильные туристические кемпинг-площадки «Розовка-Хутор» в селе Розовка и «Иртыш» в Троицком, – рассказала Бакулина.
Инвесторов для строительства этих модульных отелей пока не нашли.
·Отдых и туризм

Инвесторов, которые бы возвели домики для отдыха на природе, пока ищут.
До конца 2024 году в Омской области возведут 112 новых домиков для глэмпингов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Доме журналистов рассказала замминистра культуры Светлана Бакулина.
– Они появятся на базе активного отдыха «Владимиростров» в Омском районе, глэмпинг «На полях» в селе Розовка, расширится глэмпинг в комплексе «Зеленое небо» на территории базы отдыха им. А. И. Покрышкина. Появятся также мобильные туристические кемпинг-площадки «Розовка-Хутор» в селе Розовка и «Иртыш» в Троицком, – рассказала Бакулина.
Инвесторов для строительства этих модульных отелей пока не нашли.