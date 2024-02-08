Мужчина, находясь за рулем в пьяном виде, попался ГИБДД. Просьбу остановить автомобиль он проигнорировал.
3 февраля в ночное время в Омске на улице Шебалдина 46-летний омич устроил погоню с сотрудниками ДПС.
Мужчина находился за рулем автомобиля «Хендай» и двигался по дороге криво. Это заметили полицейские и потребовали от омича остановиться. Но он проигнорировал просьбу, увеличил скорость и решил скрыться. Однако на улице Будеркина омич не справился с управлением и врезался в бетонный забор. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
– Водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. За допущенные правонарушения в отношении омича возбуждены административные делопроизводства, – рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Иномарку нарушителя поместили на специальную стоянку.