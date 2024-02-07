Руководители учреждений уверены, что на ремонт детсадов и обучение инженерным специальностям с пеленок нужны федеральные деньги.
Сегодня в финале образовательного форума руководители учебных учреждений Омска озвучили свои наказы по нацпроекту «Образование» президенту Владимиру Путину. Заведующая детским садом № 275 Людмила Путий предложила, помимо школ, включить в федеральную программу ремонт дошкольных учреждений.
– В Омской области за последние несколько лет построены детсады с современным материально-техническим воплощением. Но им, конечно же, сильно уступают дошкольные учреждения, возведенные в советские годы, как по внутреннему наполнению, так и по внешнему виду. Предлагаю внести капитальный ремонт детсадов в нацпроект «Образование», – сказала она.
В свою очередь, кандидат педагогических наук, доцент кафедры предметных технологий начального и дошкольного образования Татьяна Баракина призвала внедрять основы инженерного образования, начиная с детского сада.
– В Омске масса промышленных предприятий, поэтому на первый план выступает сейчас подготовка инженерных кадров. Но мы зацикливаемся только на нескольких направлениях. На самом деле их гораздо больше, – высказалась педагог. – Инженерные навыки нужно развивать с детского сада, потому что это подразумевает развитие пространственных представлений и овладение мелкой моторикой. Начинать обучение нужно с яслей. В школе делать это уже поздно. Должна работать система «детский сад – школа – вуз – предприятие».
Ведущий мероприятия, заместитель председателя правительства, министр образования Иван Кротт поддержал все инициативы, призвав оформить их официальными наказами. Он добавил, что сейчас обсуждается включение капремонта детсадов и учреждений среднего специального образования в нацпроект либо в отдельную федеральную программу. Федеральные средства на эти цели есть. Предложения передадут доверенным лицам Владимира Путина, дирижеру Омского симфонического оркестра Дмитрию Васильеву и двукратному чемпиону Паралимпийских игр Александру Кузюкову.