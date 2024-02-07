Лошадей везли из Башкирии в киргизское село. Как оказалось, у предприятия, которое являлось отправителем, не было аттестации на животных.

Лошадей везли из Башкирии в киргизское село. Как оказалось, у предприятия, которое являлось отправителем, не было аттестации на животных.

Из Омской области не пустили 23 лошади, которых везли из Башкирии в Киргизию. Как рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, животных перевозили из села Улу-Теляк в киргизское село Михайловка.

У перевозчика лошадей – гражданина Киргизии – был полный пакет документов. Однако оказалось, что предприятие-отправитель было не аттестовано на поставки животных в страны Таможенного союза.

В итоге автомобиль был задержан, а лошади возвращены по месту погрузки.