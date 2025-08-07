Корм для животных тоже испорчен погодой.

Сегодня, 7 августа, омичи сообщили о затоплении конюшен на улице Панфилова, возле омского ипподрома. Как сообщают очевидцы, ливневки полностью забиты и лошади стоят по колено в воде.

Из-за внезапного потопа испортились корма, витамины, подкормки и недавно отремонтированные полы. В порче имущества и опасных для содержания лошадей условиях омичи обвинили чиновников.

– Здесь содержатся и спортивные, и чистокровные лошади. Они не могут стоять по колено в воде. Но, судя по происходящему, чиновникам до этого дела нет, – рассказали очевидцы в телеграм-канале «Короче, Омск».

Отметим, что омский ипподром принадлежит московской АО «Россиподромы». Как сказано на сайте компании, 100 % акций общества находятся в федеральной собственности. Директором компании является Дмитрий Зайцев. Помимо ипподромов, Зайцев руководит образовательным ООО «Кембриджский ресурный центр» в Калининграде и ООО «Британия в Калининграде», занимающемся оптовой продажей книг. Еще одно предприятие – архитектурное ООО «ИПС» находится в процессе ликвидации.